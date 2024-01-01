Вопль (фильм, 2024) смотреть онлайн

Три девушки из разных стран и разных времен встречаются с призрачным преследователем, увидеть которого можно лишь в объективе камеры. Испанский хоррор «Вопль» — фильм о дремлющих страхах, отмеченный призом за режиссуру на �кинофестивале в Сан-Себастьяне и тепло встреченный критикой.



2022 год. Андреа, студентка мадридского университета, во время одного из созвонов с бойфрендом видит, что рядом с ней в кадре появился жуткий старик. Теперь в жизни девушки появляется множество необъяснимых явлений, которые заставляют ее усомниться в собственной вменяемости. Что-то похожее случается в 1998 году в Аргентине: студентка киношколы Камилла одну за одной снимает документальные короткометражки, которые жестко критикует преподаватель. Однажды Камилла заводит дружбу с печальной девушкой по имени Мари и делает ее героиней своих работ. На отснятом материале подруги неожиданно замечают того самого зловещего старика.



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