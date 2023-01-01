Биография

Дарио Леви — аргентинский актер театра и кино. Родился в Буэнос-Айресе 19 ноября 1968 года. Дарио обучался сразу у таких мастеров актерского ремесла, как Лито Круз, Омар Пачеко и Рубен Шумахер. После обучения Леви стал преподавать сам. С 1998 года он дает уроки по актерскому мастерству в Культурном центре Борхеса, Культурном центре имени Рикардо Рохаса и Университете Палермо в Италии. Дарио Леви снимается в кино с 1999 года, начав с аргентинского сериала «Чемпионы». Актер любит выбирать остросюжетные проекты-триллеры, среди которых «Появившиеся» 2007 года, «Снято на пленку» 2011-го и «Афера века», вышедшая в 2020 году.