Появление кровожадного демона в католической деревне вынуждает шамана-инфлюенсера и священника из Бангкока объединить усилия в борьбе со злом. Хоррор «Астрал. Проклятие экзорциста» — фильм о древних проклятиях и столкновении культур.



Деревня Рае — самая большое католическое поселение Таиланда. Сорок лет назад священник Мин провел неудачный обряд экзорцизма, в результате которого погибла маленькая девочка. С тех пор он бросил служение, а вокруг него начали происходить странные вещи. Однажды он превращается в кровожадного монстра, нападающего на людей. В деревню тут же выезжает священник из Бангкока, уполномоченный расследовать сверхъестественные происшествия. В ожидании помощи местные жители вызывают популярного в социальных сетях шамана, который проводит ритуал изгнания зла. Однако ни священник, ни шаман не способны справиться с демонической угрозой в одиночку.



Какие ужасы ждут деревню, вы увидите в хорроре «Астрал. Проклятие экзорциста», доступном в онлайн-кинотеатре Wink.

