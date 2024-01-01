Реинкарнация. Предсмертные муки (фильм, 2024) смотреть онлайн

Дети впавшего в кому старика сталкиваются с демоном, не дающим их отцу спокойно уйти из жизни. Фильм «Реинкарнация. Предсмертные муки» — хоррор из Индонезии о том, чем чреваты сделки со злом.



Пак и Бу Вирьо — уважаемая семейная пара из маленькой индонезийской деревни. Их счастливую жизнь прерывает автокатастрофа, после которой Бо умирает, а ее муж впадает в кому. Ретно, младшая дочь Пака, отменяет важную поездку, чтобы ухаживать за отцом вместе со старшей сестрой Вати. Соседи начинают сплетничать о том, почему Пак до сих пор не умер: по их мнению, старик заключил сделку с демоном, который поддерживает в нем жизнь. Тем временем с семьей Вирьо происходят странные и пугающие события, ведь демон вышел на охоту за новыми жертвами.



