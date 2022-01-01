Раненый олень (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Последние отношения у музейной сотрудницы Мередит были не особо удачными, она уже год посещает психолога, но, познакомившись на открытии выставки с симпатичным молодым человеком, соглашается провести выходные в его загородном доме. По прибытии на место Мередит начинает видеть и слышать странные вещи, а когда замечает у нового приятеля похищенную после аукциона статуэтку, понимает, что попала в лапы к опасному типу.



Раненый олень смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.