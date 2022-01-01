Раненый олень
Wink
Фильмы
Раненый олень
4.72022, A Wounded Fawn
Ужасы86 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Раненый олень (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Последние отношения у музейной сотрудницы Мередит были не особо удачными, она уже год посещает психолога, но, познакомившись на открытии выставки с симпатичным молодым человеком, соглашается провести выходные в его загородном доме. По прибытии на место Мередит начинает видеть и слышать странные вещи, а когда замечает у нового приятеля похищенную после аукциона статуэтку, понимает, что попала в лапы к опасному типу.

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Информация

Страна
США
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb