Мясо убивает (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фермер-свиновод жестоко мстит экоактивистам, которые перешли черту в своих методах. Бескомпромиссный слэшер «Мясо убивает» — фильм из Нидерландов, где грань между добром и злом размыта как никогда.



Мирте работает на бойне и тайно снимает бесчеловечное обращение своего начальства со свиньями. Эти кадры она отправляет радикальной группе экоактивистов, которую возглавляет суровая Наша. Решив перейти к делу, Наша принимает Мирте в свои ряды и организует нападение на владения фермера Йонаса, взяв его семью в заложники. Однако активисты допускают непростительную ошибку, и теперь Йонас готов отплатить им той же монетой.



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