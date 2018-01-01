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Фильмы
Мясо убивает
Актёры и съёмочная группа фильма «Мясо убивает»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мясо убивает»

Режиссёры

Мартин Смитс

Мартин Смитс

Martijn Smits
Режиссёр

Актёры

Барт Омен

Барт Омен

Bart Oomen
Актёр
Марике ван Вэлден

Марике ван Вэлден

Marike van Weelden
Актриса

Сценаристы

Пауль де Врейер

Пауль де Врейер

Paul de Vrijer
Сценарист

Продюсеры

Диде ин 'т Вельд

Диде ин 'т Вельд

Diede in 't Veld
Продюсер

Художники

Дмитрий Меркулов

Дмитрий Меркулов

Dimitri Merkoulov
Художник

Композиторы

Арьен Йонгенел

Арьен Йонгенел

Arjen Jongeneel
Композитор