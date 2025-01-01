Оно. Новая глава (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Когда кошмары оживают, даже самые смелые прячутся под одеялом. Но что делать, если страх стучится в вашу дверь? Фильм «Оно. Новая глава» (2025) ждет вас на Wink. Шон Эшмор и Эшли Грин в мистическом триллере, от которого кровь стынет в жилах.
Синтия Уинстоун — блестящий психотерапевт, способный читать души людей как открытую книгу, буквально. Но ее сверхъестественные способности меркнут, когда юная Райли, ставшая мишенью для древнего зла, просит о помощи. Синтия отступает перед этой тьмой, однако смелость и любопытство ее дочери Джордан оказываются сильнее страха. Пробравшись в дом Райли, девушка раскрывает страшную тайну: в затхлом подвале, словно в ловушке, томится избитая пленница. Три судьбы переплетаются в смертельной игре с силами, превосходящими человеческое понимание. Когда страх становится реальностью, выбор только такой: сражаться или пасть жертвой зла.
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Рейтинг
- ЧАРежиссёр
Чад
Арчибальд
- СДАктёр
Скотт
Дэна Бэйкер
- ЭОАктриса
Элли
О’Брайен
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- ДРАктриса
Джуно
Ринальди
- ЛМАктёр
Лори
Мердок
- МТАктёр
Марк
Тейлор
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- СГАктриса
Сара
Гарсиа
- ЧАСценарист
Чад
Арчибальд
- МШПродюсер
Моррис
Шапделен
- ККПродюсер
Коуди
Кэлахан
- НМПродюсер
Нэвид
МакИллхарджи
- ЧАПродюсер
Чад
Арчибальд
- СККомпозитор
Стеф
Коуплэнд