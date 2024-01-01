История зла (фильм, 2024) смотреть онлайн

В недалёком будущем США превратились в тоталитарное и насквозь коррумпированное государство, в котором полицейский произвол стал нормой. Чтобы хоть как-то противостоять беззаконию, группа людей объединяется в так на�зываемое Сопротивление. Одна из его участниц, Алегри, сбегает из тюрьмы и вместе с мужем Роном и дочерью скрывается в лесу в отдалённом доме с мрачным прошлым. Когда-то он принадлежал члену Ку-клукс-клана, и, возможно, призрак безумного расиста до сих пор живет в нём.



История зла смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.