Проклятый рыцарь (фильм, 2026) смотреть онлайн

Молодая женщина, живущая вместе с суровой свекровью, ждет возвращения мужа с войны. Но прибытие его друга-дезертира превращает их жизнь в кошмар. Исторический хоррор «Проклятый рыцарь» — фильм со звездами «Игры престолов» об удушающем гнете традиций, вдохновленный японской легендой.



Англия, XV век. Молодая Энн, проводив своего мужа Шеймуса на Войну Роз, живет в скромной хижине вместе со свекровью Морвен. Однажды на пляже неподалеку появляется Яго, старый товарищ Шеймуса, которого Энн знает с детства. Молодой человек признается, что они с Шеймусом сбежали из армии, но того убили бандиты по дороге домой. Яго пытается вернуться к привычной жизни и сближается с Энн — к явному недовольству Морвен, которая обещает невестке адские муки за ее предательство. Тем временем Энн начинает видеть загадочного всадника в броне, как будто предвещающего беду.



Прислушается ли Энн к словам свекрови, можно узнать из хоррора «Проклятый рыцарь» (2026). Фильм с Китом Харингтоном и Софи Тернер вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

