Зловещие мертвецы: Пекло
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Зловещие мертвецы: Пекло

Фильм Зловещие мертвецы: Пекло

2026, Evil Dead Burn
Ужасы, Фэнтези18+
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О фильме

После смерти мужа женщина приезжает в отдалённый дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Но постепенно всё превращается в кошмар: родственники один за другим становятся одержимыми демонами. В этот момент она осознаёт, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже со смертью.

Страна
Новая Зеландия, США, Канада
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD

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