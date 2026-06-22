Фильм Зловещие мертвецы: Пекло
2026, Evil Dead Burn
Ужасы, Фэнтези18+
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О фильме
После смерти мужа женщина приезжает в отдалённый дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Но постепенно всё превращается в кошмар: родственники один за другим становятся одержимыми демонами. В этот момент она осознаёт, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже со смертью.
Рейтинг
- СВРежиссёр
Себастьян
Ваничек
- ЛБАктриса
Люсиан
Бьюкенен
- ХДАктёр
Хантер
Дуэн
- Актриса
Сухейла
Якуб
- ТРАктриса
Тэнди
Райт
- ЭШАктёр
Эролл
Шанд
- ТСАктёр
Тапива
Соропа
- ДПАктёр
Джордж
Пуллар
- МДАктриса
Мод
Дэвей
- ФБСценарист
Флоран
Бернар
- СВСценарист
Себастьян
Ваничек
- Сценарист
Сэм
Рэйми
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- Продюсер
Роб
Таперт
- БКПродюсер
Брюс
Кэмпбелл
- РГХудожница
Рози
Гатри