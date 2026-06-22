После смерти мужа женщина приезжает в отдалённый дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Но постепенно всё превращается в кошмар: родственники один за другим становятся одержимыми демонами. В этот момент она осознаёт, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже со смертью.

