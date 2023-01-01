Биография

Роб Джерард Таперт – американский продюсер, режиссер, сценарист родом из Мичигана. День рождения: 14 мая 1955 г. По происхождению продюсер Роб Таперт наполовину ирландец (со стороны отца), наполовину имеет армяно-арабские корни (со стороны матери). Впервые продюсированием он занялся еще во время обучения в университете, где учился на экономиста. Первый фильм Роба Таперта – ужастик «Зловещие мертвецы» (1981 г.) – был номинирован на приз кинофестиваля в Каннах, где имел оглушительный успех. При бюджете в 350 тыс. $ картина принесла в прокате 2;5 млн $. На волне успеха были позднее сняты еще две ленты: «Зловещие мертвецы – 2» (1987 г.), а также «Зловещие мертвецы – 3: Армия тьмы» (1992 г.). Через 11 лет сняли продолжение «Зловещие мертвецы: Черная книга», а в 2015 г. на телеэкраны вышел сериал «Эш против Зловещих мертвецов», переживший три сезона. Сценаристом и режиссером Роб Таперт становится в 90-х гг. К этому периоду его творчества относятся сериалы «Зена – королева воинов» (1995-2001 гг.), «Молодость Геракла» (1998-1999 гг.) и другие. О личной жизни продюсера известно, что в настоящее время его жена – актриса Люси Лоулесс. В семье двое общих сыновей, а также дочь супруги от первого брака и сын Роба Таперта от его первого брака.