Проклятие. Посвящение
Wink
Фильмы
Проклятие. Посвящение
7.32022, Consecration
Ужасы, Детектив90 мин18+

Проклятие. Посвящение (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Атеистка едет в монастырь, чтобы разобраться в причинах гибели младшего брата. «Проклятие. Посвящение» — фильм ужасов от режиссера «Треугольника» Кристофера Смита.

Доктор Грейс Фарио, успешный офтальмолог, получает известие о странной смерти младшего брата, который служил священником в отдаленном шотландском монастыре. Скептик по натуре, она отправляется на остров, где знакомится с членами закрытого религиозного сообщества. Здесь убитой горем девушке сообщают, что ее брат был всеобщим любимчиком до тех пор, пока якобы «не погрузился во тьму». Грейс начинает расследование и узнает, что брат был ранен до того, как упал со скалы. Теперь ей предстоит разобраться, почему в монастыре смерть ее брата преподносят как самоубийство и что скрывает священник Ватикана.

«Проклятие. Посвящение» (фильм 2022) сочетает элементы детектива и психологического хоррора: загадочные смерти, непонятные видения, тайные дневники и сомнения в том, где кончается реальность и начинается мистика.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие. Посвящение»