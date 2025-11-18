Проклятие. Посвящение (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Атеистка едет в монастырь, чтобы разобраться в причинах гибели младшего брата. «Проклятие. Посвящение» — фильм ужасов от режиссера «Треугольника» Кристофера Смита.
Доктор Грейс Фарио, успешный офтальмолог, получает известие о странной смерти младшего брата, который служил священником в отдаленном шотландском монастыре. Скептик по натуре, она отправляется на остров, где знакомится с членами закрытого религиозного сообщества. Здесь убитой горем девушке сообщают, что ее брат был всеобщим любимчиком до тех пор, пока якобы «не погрузился во тьму». Грейс начинает расследование и узнает, что брат был ранен до того, как упал со скалы. Теперь ей предстоит разобраться, почему в монастыре смерть ее брата преподносят как самоубийство и что скрывает священник Ватикана.
«Проклятие. Посвящение» (фильм 2022) сочетает элементы детектива и психологического хоррора: загадочные смерти, непонятные видения, тайные дневники и сомнения в том, где кончается реальность и начинается мистика.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Детектив
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
