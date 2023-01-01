Биография

Шон Френсис Джордж – актер популярных художественных фильмов и телесериалов, родился в Великобритании. Также получил известность и как профессиональный театральный актер. Первые роли Шон Френсис Джордж сыграл еще в школьных пьесах. Постепенно детское увлечение переросло в смысл его жизни, и он принял решение связать трудовую деятельность с кинематографом. Актерский путь не был простым: артисту пришлось длительное время работать монтажером, а кастинги на роли в кино были неудачными. Но терпение и упорство помогли ему не отказаться от мечты, и старание было вознаграждено первой ролью в большом кино. На данный момент он продолжает активно сниматься, а также занимается режиссурой. Среди самых значимых фильмов Шона Френсиса Джорджа особое место занимают кинокартины «Спокойной ночи», «Код да Винчи», «Принц Персии: Пески времени», «Битва Титанов», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Мы одно целое», «Торговля кожей», «Гарри Поттер и дары смерти, 2 часть», «Современная любовь» и т. д. Также примечательны его работы в т/с «Стюардессы», «Великие строения древности», «Врачи», «Короли и королевы», «Жизнь и смерть в Риме» и многие другие.