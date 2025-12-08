Астрал. Дом № 13 (фильм, 2024) смотреть онлайн

Приехавшая в столицу студентка снимает комнату в женском общежитии, где от постояльцев требуют строгого соблюдения трех странных правил. Хоррор из Индонезии «Астрал. Дом №13» — фильм об ужасах прошлого, эхо которых звучит в настоящем.



Девушка по имени Картини приезжает в Джакарту, чтобы поступить в университет, но у нее совсем нет денег на аренду. К счастью, она натыкается на объявление женского общежития, которое обещает дать крышу над головой. Его хозяйка позволяет девушкам самим назначать цену за проживание и требует, чтобы они соблюдали три правила: не приводили гостей, возвращались до заката и три вечера подряд обедали вместе с соседками. Однако вскоре Картини начинают преследовать необъяснимые пугающие видения и кошмары. Она начинает думать, что с общежитием что-то не так.



Какие тайны оно скрывает, расскажет фильм «Астрал. Дом №13» (2024).


