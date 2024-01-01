Астрал. Мертвое сердце (фильм, 2024) смотреть онлайн

Когда дочь уважаемого врача загадочным образом умирает после пересадки сердца, он сталкивается с потусторонней силой, стремящейся обрести форму в нашем мире. Корейский хоррор «Астрал. Мертвое сердце» — фильм о родительской любви и травме потери.



В семье кардиохирурга Чха Сындо трагедия: его дочь Соми смертельно больна, и единственный шанс ее спасти — пересадка сердца. Доктор Чха находит подходящего донора и организовывает операцию, однако после ее завершения с Соми начинают происходить странные вещи. Ее отец подозревает, что в деле замешаны потусторонние силы, и обращается за помощью к священнику Пану, который проводит с девушкой сеанс экзорцизма. Ритуал заканчивается смертью Соми, однако это становится лишь началом кошмара. Внутри погибшей поселилось зло, которое стремится проникнуть в наш мир. Для этого ему потребуется три дня — ровно столько, сколько семье нужно ждать похорон.



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