Привидения (фильм, 2023) смотреть онлайн

Семейная пара тратит последние деньги на дом, где обитают призраки. Фильм «Привидения» — хоррор-комедия о том, как важно знать своих соседей.



Райан и Джулс — супруги, которые проехали всю страну и купили новый дом, где собираются устроить уютное семейное гнездо. Подписав все необходимые бумаги и познакомившись с соседями, они узнают, что не одни в своем новом жилище. Вместе с ними тут живет сразу несколько призраков, от которых так просто не избавиться. Райан и Джулс нанимают женщину-медиума, но та погибает в попытке изгнать духов и присоединяется к их рядам. Так непутевые хозяева понимают, что тот, кто умирает в их доме, остаются тут навсегда.



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