Кровные узы
Wink
Фильмы
Кровные узы
6.52022, Blood Relatives
Драмы, Ужасы81 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Кровные узы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Древний, но скромный вампир встречает 16-летнюю дочь-полукровку, которая хочет узнать отца поближе. Черная комедия «Кровные узы» — фильм о вампирах, которые совсем не похожи на монстров.

Вампир Фрэнсис живет на этом свете уже много веков и привязан лишь к любимому спортивному автомобилю. Однажды, когда он останавливается в обшарпанном мотеле, на пороге его номера появляется девочка-подросток Джейн. Она утверждает, что Фрэнсис — ее отец. Мать Джейн недавно умерла, и девушка считает это отличным поводом познакомиться со вторым родителем. Фрэнсис верит не сразу, однако Джейн объясняет, что на солнце ей всегда нужен защитный крем, а затем демонстрирует свои клыки в действии. Старый вампир вызывается отвезти дочь к тете в Небраску, однако их путешествие будет не таким простым, как он надеется.

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Информация

Страна
США
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровные узы»

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