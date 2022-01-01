Кровные узы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Древний, но скромный вампир встречает 16-летнюю дочь-полукровку, которая хочет узнать отца поближе. Черная комедия «Кровные узы» — фильм о вампирах, которые совсем не похожи на монстров.



Вампир Фрэнсис живет на этом свете уже много веков и привязан лишь к любимому спортивному автомобилю. Однажды, когда он останавливается в обшарпанном мотеле, на пороге его номера появляется девочка-подросток Джейн. Она утверждает, что Фрэнсис — ее отец. Мать Джейн недавно умерла, и девушка считает это отличным поводом познакомиться со вторым родителем. Фрэнсис верит не сразу, однако Джейн объясняет, что на солнце ей всегда нужен защитный крем, а затем демонстрирует свои клыки в действии. Старый вампир вызывается отвезти дочь к тете в Небраску, однако их путешествие будет не таким простым, как он надеется.



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