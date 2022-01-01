Кровные узы (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Древний, но скромный вампир встречает 16-летнюю дочь-полукровку, которая хочет узнать отца поближе. Черная комедия «Кровные узы» — фильм о вампирах, которые совсем не похожи на монстров.
Вампир Фрэнсис живет на этом свете уже много веков и привязан лишь к любимому спортивному автомобилю. Однажды, когда он останавливается в обшарпанном мотеле, на пороге его номера появляется девочка-подросток Джейн. Она утверждает, что Фрэнсис — ее отец. Мать Джейн недавно умерла, и девушка считает это отличным поводом познакомиться со вторым родителем. Фрэнсис верит не сразу, однако Джейн объясняет, что на солнце ей всегда нужен защитный крем, а затем демонстрирует свои клыки в действии. Старый вампир вызывается отвезти дочь к тете в Небраску, однако их путешествие будет не таким простым, как он надеется.
Чтобы увидеть, как будут развиваться их отношения, смотрите фильм «Кровные узы» в подписке Amediateka на Wink.
Кровные узы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- НСРежиссёр
Ноа
Сеган
- НСАктёр
Ноа
Сеган
- ВМАктриса
Виктория
Моролес
- АВАктриса
Акаша
Вильялобос
- ЧСАктриса
Ч.Л.
Симпсон
- ЭЛАктриса
Эмми
Леонардс
- ТТАктриса
Трейси
Томс
- ДПАктёр
Джон
Праудстар
- ДРАктёр
Джош
Рубен
- ДБАктёр
Даг
Бенсон
- БВАктёр
Брайан
Виллалобос
- РЭАктёр
Рис
Эверетт Райан
- НССценарист
Ноа
Сеган
- МТПродюсер
Марк
Тодд Брунер
- АБПродюсер
Аарон
Б. Кунц
- ДРПродюсер
Джош
Рубен
- НСПродюсер
Ноа
Сеган
- ВМПродюсер
Виктория
Моролес
- РАКомпозитор
Роберт
Аллер