Зловещий свет (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Когда сильно возросло число случаев одержимости, Ватикан стал открывать по всему миру школы экзорцизма, в которых не только учат изгонять дьявола, но и наблюдают пациентов — на самом деле человеком завл�адели злые силы или он болен психически. Молодая монахиня Энн ухаживает за такими людьми и очень хочет обучаться, так как много лет назад её мать убил вселившийся в неё демон. Несмотря на протесты старшей монахини, девушка получает разрешение посещать лекции опытного экзорциста отца Куинна и даже проявляет себя на практических занятиях, но пока не догадывается, с насколько хитрым демоном ей вскоре предстоит сразиться.



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