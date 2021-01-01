Зловещий свет
Wink
Фильмы
Зловещий свет
8.32021, Prey for the Devil
Ужасы89 мин18+

Зловещий свет (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Когда сильно возросло число случаев одержимости, Ватикан стал открывать по всему миру школы экзорцизма, в которых не только учат изгонять дьявола, но и наблюдают пациентов — на самом деле человеком завладели злые силы или он болен психически. Молодая монахиня Энн ухаживает за такими людьми и очень хочет обучаться, так как много лет назад её мать убил вселившийся в неё демон. Несмотря на протесты старшей монахини, девушка получает разрешение посещать лекции опытного экзорциста отца Куинна и даже проявляет себя на практических занятиях, но пока не догадывается, с насколько хитрым демоном ей вскоре предстоит сразиться.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещий свет»

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