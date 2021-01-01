Зловещий свет (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Когда сильно возросло число случаев одержимости, Ватикан стал открывать по всему миру школы экзорцизма, в которых не только учат изгонять дьявола, но и наблюдают пациентов — на самом деле человеком завл�адели злые силы или он болен психически. Молодая монахиня Энн ухаживает за такими людьми и очень хочет обучаться, так как много лет назад её мать убил вселившийся в неё демон. Несмотря на протесты старшей монахини, девушка получает разрешение посещать лекции опытного экзорциста отца Куинна и даже проявляет себя на практических занятиях, но пока не догадывается, с насколько хитрым демоном ей вскоре предстоит сразиться.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДШРежиссёр
Даниэль
Штамм
- ЖБАктриса
Жаклин
Байерс
- ДЖАктриса
Дебора
Жечева
- КНАктёр
Кристиан
Наварро
- ПТАктриса
Пози
Тейлор
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- НРАктёр
Николас
Ральф
- БКАктёр
Бен
Кросс
- КБАктёр
Кит
Бартлетт
- ЭГАктёр
Элизабет
Гибсон
- ЛПАктриса
Лиза
Пэлфри
- Продюсер
Пол
Брукс
- МППродюсер
Майкл
П. Флэннигэн
- ДЛПродюсер
Джессика
Л. Холл
- ЕСХудожница
Елена
Стоянова
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- ДКОператор
Дэнис
Кроссан