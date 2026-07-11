Омут
Wink
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Омут
2022, Омут
Триллер, Ужасы95 мин18+
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Омут (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Красавица Люба награни нервного срыва. Еёотношения смужем зашли втупик—она устала терпеть издевательства иоскорбления, ноне может найти силы уйти. Вместе сподругами Люба отправляется наретрит вроссийской глубинке, гдешаманы проводят тайные ритуалы, чтобы помочь подопечным взглянуть вглаза своим страхам. Нотак получилось, чтоглавный страх Любы—это встреча ссамой собой. Иот себя, вотличие отслужителей культа, неубежать.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Омут»