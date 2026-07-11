Омут (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Красавица Люба награни нервного срыва. Еёотношения смужем зашли втупик—она устала терпеть издевательства иоскорбления, ноне может найти силы уйти. Вместе сподругами Люба отправляется наретрит вроссийской глубинке, гдешаманы проводят тайные ритуалы, чтобы помочь подопечным взглянуть вглаза своим страхам. Нотак получилось, чтоглавный страх Любы—это встреча ссамой собой. Иот себя, вотличие отслужителей культа, неубежать.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Денис
Крючков
- АМАктриса
Алёна
Митрошина
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- ЕСАктриса
Екатерина
Соломатина
- ВСАктриса
Виктория
Скицкая
- МХАктёр
Максим
Ханжов
- ВПАктриса
Вера
Плешанова
- АШАктёр
Александр
Шейн
- ГЗАктёр
Гермес
Зайготт
- Актриса
Виктория
Пархоменко
- Актёр
Сергей
Комаров
- ОЛСценарист
Ольга
Лоянич
- ОЛПродюсер
Ольга
Лоянич
- АКПродюсер
Александр
Калушкин
- КГАктёр дубляжа
Кирилл
Гончаров
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- СМХудожница
Светлана
Михаленко
- АТХудожница
Алена
Трусова
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- Оператор
Гайк
Киракосян
- АККомпозитор
Андрей
Климинов