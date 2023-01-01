Биография

Виктория Владимировна Пархоменко родилась 3 апреля 1987 года в Краснодарском крае, в маленьком городе Гулькевичи. Когда ей было 7 лет, семья переехала жить в республику Мордовия, город Рузаевка. В 17 лет Виктория приехала в Москву и поступила учиться сначала в Московский институт инженеров транспорта, сейчас МГУ ПС. В 2009 году Виктория Пархоменко поступила во ВГИК, мастерскую народного артиста России Всеволода Николаевича Шиловского. Виктория с детства хотела стать актрисой и воплотила свою мечту в жизнь. Мастер доверил Виктории роли в своих антрепризных спектаклях, таких как: «Доходное место», роль Фелиситы Герасимовны Кукушкиной, «Слишком женатый таксист», роль Мэри Смит и «Сильное чувство», роль мамы. С этими спектаклями они выступали на крупнейших площадках Москвы и по городам России. Всеволод Николаевич Шиловский растил из Виктории уже в 22 года возрастную и характерную актрису. После окончания ВГИКа актриса не прекратила обучение профессии и закончила курсы телевидения Останкино, а затем и курсы Иваны Чаббак в Москве. На данный момент у Виктории 23 работы в кино в таких проектах, как: сериал «Новенький», сериал «Когда-нибудь наступит завтра», сериал «Большие надежды», сериал «Паромщица», сериал «ИП Пирогова» и другие проекты, которые находятся в производстве. Актриса любит участвовать и в короткометражных фильмах. Один из коротких метров под названием «Другого дома нет» сейчас отправлен на фестивали. В этом проекте у актрисы сразу 3 роли. Учитывая, что у Виктории большой возрастной и характерный диапазон, ей часто предлагают несколько ролей в одном проекте. Личная жизнь Виктории сложилась не сразу. Актриса была замужем, но в 2015 году развелась. Второй раз замуж она вышла не так давно в 2019 году. На данный момент у неё растёт сын. Фильмография: 2021 Старушки в бегах-3 (в производстве) 2021 Некрасивая (в производстве) 2021 Короче-2 (в производстве) 2021 Искренне Ваша (в производстве) 2021 Потерянные 2020 По следу монстра 2020 Последний богатырь: Корень зла 2020 Паромщица 2020 Новенький 2020 Когда-нибудь наступит завтра 2020 Идеальная семья 2019 Чайлдфри (короткометражный) 2019 След 2019 Интим со смертью | 2312-я серия 2019 Против системы (короткометражный) 2019 ИП Пирогова-2 2019 Европейка (короткометражный) 2019 Другого дома нет (короткометражный) 2019 Выбирая себя 2019 Большие надежды 2018 Лютый-2 2018 Жёлтый глаз тигра 2012-2013 Кулагин и партнёры 2012 Запись 2013 Настино счастье 2012 Репетиция (короткометражный)