З/Л/О 85
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З/Л/О 85
6.12023, З/Л/О 85
Ужасы106 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

З/Л/О 85 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

На кассете с документальным фильмом 1985 года об исследовании группой учёных странного существа обнаруживаются другие записи. Компания молодёжи едет отдыхать на озеро; сотрудник телекомпании становится свидетелем мощнейшего землетрясения в Мехико; моноспектакль принимает неожиданный поворот; большое семейство собирается, чтобы отметить фамильную традицию; полицейский детектив расследует убийства, видеозаписи которых кто-то присылал в полицию до их совершения.

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Информация

Страна
США, Мексика
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «З/Л/О 85»

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