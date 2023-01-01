З/Л/О 85 (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
На кассете с документальным фильмом 1985 года об исследовании группой учёных странного существа обнаруживаются другие записи. Компания молодёжи едет отдыхать на озеро; сотрудник телекомпании становится свидетелем мощнейшего землетрясения в Мехико; моноспектакль принимает неожиданный поворот; большое семейство собирается, чтобы отметить фамильную традицию; полицейский детектив расследует убийства, видеозаписи которых кто-то присылал в полицию до их совершения.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Брукнер
- Режиссёр
Скотт
Дерриксон
- МПРежиссёр
Майк
П. Нельсон
- ДСРежиссёр
Джиджи
Сол Герреро
- АГАктёр
Алекс
Галик
- АСАктриса
Анна
Сандберг
- ЧГАктриса
Челси
Грант
- ТМАктёр
Туссен
Моррисон
- ТНАктёр
Тайлер
Ноубл
- АХАктриса
Анна
Хасидзумэ
- ДДАктёр
Джастен
Джонс
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эдвардс
- ДБСценарист
Дэвид
Брукнер
- СРСценарист
С.
Роберт Каргилл
- ЗКСценарист
Зои
Купер
- Сценарист
Скотт
Дерриксон
- ИДСценарист
Ивэн
Диксон
- МПСценарист
Майк
П. Нельсон
- ДССценарист
Джиджи
Сол Герреро
- МБПродюсер
Мэттью
Беттинелли
- ДБПродюсер
Дэвид
Брукнер
- Продюсер
Тайлер
Джиллетт
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- ЧВПродюсер
Чад
Виллелла
- АБПродюсер
Адам
Бурстин
- ШКПродюсер
Шеррил
Кларк
- ДДХудожник
Джесси
Дж. Кларксон
- ЭВХудожница
Эриель
Вида
- ГДХудожник
Геласио
Дуэнас
- АДМонтажёр
Алекс
Джейкобс
- МПМонтажёр
Майк
П. Нельсон
- ТНМонтажёр
Том
Ньюэлл
- �ДСМонтажёр
Джиджи
Сол Герреро
- ЛБОператор
Люк
Брэмли
- АЧОператор
Александр
Чинники
- БЮОператор
Бретт
Юткевич
- ДЦКомпозитор
Джереми
Цуккерман