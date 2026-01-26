Верни меня из мертвых (фильм, 2025) смотреть онлайн

Девушка открывает урну с прахом отца, и теперь ее преследует дух погибшего. Фильм «Верни меня из мертвых» — итальянский хоррор о скорби и демонах.



Миа — амбициозный куратор, но успех ее последней выставки омрачают новости о смерти отца. Она поручает ритуальной службе кремировать тело и едет в Италию, чтобы похоронить его рядом с матерью. Оставшись наедине с горем, Миа решает открыть урну, поле чего начинают происходить странные события. Девушка повсюду видит силуэт отца, слышит пугающие голоса, а предметы в доме перемещаются сами собой. Теперь ей предстоит встретиться со злом лицом к лицу.



Найдет ли она в себе смелость спуститься в потусторонний мир, расскажет «Верни меня из мертвых» (2025). Смотреть мистический хоррор можно в онлайн-кинотеатре Wink.

