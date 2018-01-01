Wink
Фильмы
Верни меня из мертвых
Актёры и съёмочная группа фильма «Верни меня из мертвых»

Режиссёры

Даниэль Ласкар

Daniel Lascar
Режиссёр
Алессандро Антоначи

Alessandro Antonaci
Режиссёр

Актёры

Донателла Бартоли

Donatella Bartoli
АктрисаGreta Lamar
Игорь Тоньяццо

Igor Toniazzo
АктёрIgor
Симоне Валентино

Simone Valentino
АктёрSimone
Франческа Веттори

Francesca Vettori
АктрисаGloria
Андреа Кальди

Andrea Caldi
АктёрLeonardo

Сценаристы

Алессандро Антоначи

Alessandro Antonaci
Сценарист
Даниэль Ласкар

Daniel Lascar
Сценарист

Продюсеры

Даниэль Ласкар

Daniel Lascar
Продюсер
Алессандро Антоначи

Alessandro Antonaci
Продюсер

Композиторы

Симоне Поллино

Simone Pollino
Композитор
Стефано Ангарамо

Stefano Angaramo
Композитор