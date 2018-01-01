Психиатрическая больница Конджиам (фильм, 2018) смотреть онлайн

Молодые люди отправляются в заброшенную лечебницу, чтобы развлечь зрителей паранормального видеоблога. Они сильно об этом пожалеют. Культовый южнокорейский хоррор «Психиатрическая больница К�онджиам» — фильм в жанре найденной видеозаписи о том, как реальность может быть страшнее выдумки.



Лечебница Конджиам считается одним из самых страшных мест на планете, и вокруг нее ходит множество жутких легенд. Говорят, что ее руководитель убил всех пациентов, а сам бесследно исчез, а в коридорах здания до сих пор бродят призраки. Однажды двое мальчишек пробрались на территорию больницы, транслируя свое приключение в интернет. Стрим неожиданно прервался, а его герои так и не вернулись домой. Теперь блогер Хачжун решает воспользоваться шансом набрать подписчиков на скандальной теме и посылает в Конджиам группу из шести человек, которые должны исследовать больницу. Он уже придумал сценарий, по которому герои будут сталкиваться со сверхъестественным, но не учел, что внутри обитает настоящее зло.



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