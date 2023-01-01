Токсичный мститель (фильм, 2023) смотреть онлайн

Токсичный мститель
Черная комедия «Токсичный мститель» — фильм 2025 года об уродливом супергерое с большим сердцем. В главных ролях Питер Динклейдж, Кевин Бейкон и Элайджа Вуд.

Год назад Уинстон потерял жену и остался один с сыном-подростком. Воспитание ребенка — дело нелегкое, на работе дела не клеятся, со здоровьем проблемы, и Уинстон совершенно не знает, как со всем этим справиться. Когда отчаяние доводит мужчину до крайности, тот решает ограбить компанию, в которой работает, но по неосторожности падает в чан с ядовитыми отходами. В лучших традициях супергеройского кино, Уинстон превращается в зеленого уродца с недюжинной силой, и он намерен использовать свои новые сверхспособности для защиты слабых и уязвимых.

Сможет ли неудачник Уинстон противостоять сильным мира сего и стать примером доблести и справедливости для своего сына? Смотреть фильм «Токсичный мститель» онлайн в отличном качестве можно на Wink.

