Токсичный мститель (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Черная комедия «Токсичный мститель» — фильм 2025 года об уродливом супергерое с большим сердцем. В главных ролях Питер Динклейдж, Кевин Бейкон и Элайджа Вуд.
Год назад Уинстон потерял жену и остался один с сыном-подростком. Воспитание ребенка — дело нелегкое, на работе дела не клеятся, со здоровьем проблемы, и Уинстон совершенно не знает, как со всем этим справиться. Когда отчаяние доводит мужчину до крайности, тот решает ограбить компанию, в которой работает, но по неосторожности падает в чан с ядовитыми отходами. В лучших традициях супергеройского кино, Уинстон превращается в зеленого уродца с недюжинной силой, и он намерен использовать свои новые сверхспособности для защиты слабых и уязвимых.
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мэйкон
Блэр
- ЮКАктёр
Юлиан
Костов
- Актриса
Джулия
Дэвис
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- ТПАктриса
Тейлор
Пейдж
- МБАктёр
Мэйкон
Блэр
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- СНАктриса
Сара
Нилс
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Элайджа
Вуд
- МБСценарист
Мэйкон
Блэр
- ЛКСценарист
Ллойд
Кауфман
- ДРСценарист
Джо
Риттер
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- ЛКПродюсер
Ллойд
Кауфман
- МХПродюсер
Майкл
Херц
- Продюсер
Мэри
Пэрент
- АБХудожник
Асен
Бозилов
- ВПХудожник
Ванесса
Портер
- ОМХудожница
Ольга
Мекикчиева
- ИРХудожник
Иван
Ранхелов
- ЭБХудожница
Элизабет
Боллер
- АКХудожник
Алекс
Камерон
- ДТМонтажёр
Джеймс
Томас
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- УБКомпозитор
Уилл
Блэр
- ББКомпозитор
Брук
Блэр