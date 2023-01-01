Wink
Токсичный мститель
Актёры и съёмочная группа фильма «Токсичный мститель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Токсичный мститель»

Режиссёры

Мэйкон Блэр

Macon Blair
Режиссёр

Актёры

Юлиан Костов

Julian Kostov
АктёрBudd Berserk
Джулия Дэвис

Julia Davis
АктрисаKissy Sturnevan
Питер Динклэйдж

Peter Dinklage
АктёрWinston
Джейкоб Тремблей

Jacob Tremblay
АктёрWade
Тейлор Пейдж

Taylour Paige
АктрисаJ.J. Doherty
Мэйкон Блэр

Macon Blair
АктёрDennis
Джейн Леви

Jane Levy
АктрисаCheerful Insurance Rep
Сара Нилс

Sarah Niles
АктрисаMayor Togar
Кевин Бейкон

Kevin Bacon
АктёрBob Garbinger
Элайджа Вуд

Elijah Wood
АктёрFritz Garbinger

Сценаристы

Мэйкон Блэр

Macon Blair
Сценарист
Ллойд Кауфман

Lloyd Kaufman
Сценарист
Джо Риттер

Joe Ritter
Сценарист

Продюсеры

Алекс Гарсиа

Alex Garcia
Продюсер
Ллойд Кауфман

Lloyd Kaufman
Продюсер
Майкл Херц

Michael Herz
Продюсер
Мэри Пэрент

Mary Parent
Продюсер

Художники

Асен Бозилов

Asen Bozilov
Художник
Ванесса Портер

Vanessa Porter
Художник
Ольга Мекикчиева

Olga Mekikchieva
Художница
Иван Ранхелов

Ivan Ranghelov
Художник
Элизабет Боллер

Elizabeth Boller
Художница
Алекс Камерон

Alex Cameron
Художник

Монтажёры

Джеймс Томас

James Thomas
Монтажёр
Бретт В. Бахман

Brett W. Bachman
Монтажёр

Композиторы

Уилл Блэр

Will Blair
Композитор
Брук Блэр

Brooke Blair
Композитор