Алекс Гарсиа

Биография

Алекс Гарсия – исполнительный продюсер. Родился в г. Филадельфия штата Пенсильвания США 6 января 1979 г. Образование будущий продюсер Алекс Гарсия (по паспорту Алехандро Дж. Гарсия) получил на факультете кинематографического искусства Университета Южной Калифорнии. В мире кино он известен тем, что является исполнительным вице-президентом американской кинокомпании Legendary Entertainment, основанной в 2000 г. За свою творческую карьеру Алекс Гарсия успел поработать на множестве популярных проектов. Так, одним из первых стал сериал «Доктор Хаус», на съемках которого он работал с 2004 по 2007 г. (всего 62 серии). В 2005 г. он выступил сопродюсером успешного телевизионного мини-сериала «Бермудский треугольник» на телеканале «Syfy». Этот этап предшествовал его переходу в Legendary Entertainment из кинокомпании «Singer 's Bad Hat Harry Productions», в которой он в 2008 г. успел поработать на съемках триллера «Операция «Валькирия» с Томом Крузом в главной роли, а в 2007 г. на съемочной площадке фильма ужасов «Кошелек или жизнь» Майкла Догерти. В период сотрудничества с Legendary Entertainment наиболее известны фильмы Алекса Гарсия: «300 спартанцев: Расцвет империи» (2013 г.), «Годзилла» (2014 г.) и «Годзилла 2: Король монстров» (2019 г.). Есть все основания полагать, что и третий фильм «годзиллианы» будет продюсировать он же.