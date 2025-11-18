Охотники из рая (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Группу затерявшихся посреди открытого моря беженцев спасают обеспеченные европейцы на яхте. Но для богачей они не люди, а добыча. Триллер «Охотники из рая» — фильм о вседозволенности, которую приносят деньги.



Девушка из Южного Судана вместе с маленьким мальчиком в последний момент попадает на лодку, нелегально перевозящую пассажиров от берегов Ливии в Европу. Посреди Средиземного моря их двигатель глохнет, но скоро на горизонте появляется шикарная яхта, принадлежащая богачам, отдыхающим на острове неподалеку. Новые знакомые поначалу кажутся дружелюбными, дают беженцам еду и кров, однако уже на следующее утро раскрывают подлинные намерения — устроить охоту на тех, кто не сможет дать им отпор.



Кто из беженцев сумеет уцелеть, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Охотники из рая» (2024) в онлайн-кинотеатре Wink.

