Охотники из рая (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Группу затерявшихся посреди открытого моря беженцев спасают обеспеченные европейцы на яхте. Но для богачей они не люди, а добыча. Триллер «Охотники из рая» — фильм о вседозволенности, которую приносят деньги.
Девушка из Южного Судана вместе с маленьким мальчиком в последний момент попадает на лодку, нелегально перевозящую пассажиров от берегов Ливии в Европу. Посреди Средиземного моря их двигатель глохнет, но скоро на горизонте появляется шикарная яхта, принадлежащая богачам, отдыхающим на острове неподалеку. Новые знакомые поначалу кажутся дружелюбными, дают беженцам еду и кров, однако уже на следующее утро раскрывают подлинные намерения — устроить охоту на тех, кто не сможет дать им отпор.
Кто из беженцев сумеет уцелеть, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Охотники из рая» (2024) в онлайн-кинотеатре Wink.
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Милен
Джампаной
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Раджендра
Баджадж
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Дафна
Александр
- МКАктриса
Марлен
Каминский
- АМАктриса
Аврора
Мэрион
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Жером
Женевреи
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
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Лабина
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Садар
- НБМонтажёр
Николя
Бир