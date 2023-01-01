Ночь страха (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодые люди рассказывают друг другу страшные истории под присмотром таинственного незнакомца, еще не зная, какие последствия их ждут. Фильм «Ночь страха» — британская хоррор-антология в которой ужас соседствует с иронией.
Группа друзей едет в Шотландию в поисках острых ощущений. В местном пабе они встречают незнакомца, который рассказывает им о месте, где происходят паранормальные явления. Пропустив по стаканчику, друзья решают последовать за мужчиной в лес. Там он усаживает их вокруг костра и просит рассказать самые страшные истории, которые они только знают. При свете огня звучат невероятные рассказы о кровожадных духах, демонах, прячущихся во мраке, и воплощениях зла. Но что, если все это не выдумка?
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СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джеймс
Буш
- ПМРежиссёр
Патрик
Майкл Райдер
- Актёр
Ричард
Брэйк
- БФАктёр
Билли
Феллоуз
- ЭЛАктёр
Эндрю
Ли Поттс
- КЛАктёр
Кевин
Лесли
- КШАктриса
Кэти
Шеридан
- РХАктёр
Руфус
Хаунд
- СБАктёр
Стивен
Блейдс
- СКАктриса
Салли
Коллетт
- СНАктриса
Сэм
Нил
- АУАктриса
Алана
Уоллес
- ДКАктриса
Дженнифер
К Престон
- ДААктёр
Джейкоб
Андертон
- КМАктёр
Кристофер
Малвин
- СТАктриса
Сэмми
Т. Добсон
- ПМСценарист
Патрик
Майкл Райдер
- ДБСценарист
Джеймс
Буш
- ПЭПродюсер
Пол
Эндрюс
- МСПродюсер
Молли
Селаши
- НФПродюсер
Ник
Форд
- СЛПродюсер
Саймон
Льюис Марриотт
- ШОХудожница
Шерилин
Олифант
- БСКомпозитор
Бенжамин
Саймонс