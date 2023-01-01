Ночь страха (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Молодые люди рассказывают друг другу страшные истории под присмотром таинственного незнакомца, еще не зная, какие последствия их ждут. Фильм «Ночь страха» — британская хоррор-антология в которой ужас соседствует с иронией.



Группа друзей едет в Шотландию в поисках острых ощущений. В местном пабе они встречают незнакомца, который рассказывает им о месте, где происходят паранормальные явления. Пропустив по стаканчику, друзья решают последовать за мужчиной в лес. Там он усаживает их вокруг костра и просит рассказать самые страшные истории, которые они только знают. При свете огня звучат невероятные рассказы о кровожадных духах, демонах, прячущихся во мраке, и воплощениях зла. Но что, если все это не выдумка?



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