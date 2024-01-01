Контент станет доступным 17.07.2025
Хищник. Дожить до рассвета (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Кровожадный зомби-кенгуру терроризирует австралийский городок. Хоррор «Хищник. Дожить до рассвета» — фильм о самом необычном и жестоком убийце с участием звезды «Терминатора» и «Чужих» Майкла Бина.
Мэдди работает шерифом в небольшом городе Хобрич. Ей постоянно приходится доказывать, что она достойна своего отца, образцового копа, звезды спорта и героя войны. Однажды город потрясают жуткие известия — несколько его жителей обнаружены растерзанными. Шмитти, эксцентричный друг отца Мэдди, утверждает, что в этом виноват демонический кенгуру, которого он видел своими глазами. Мэдди не спешит верить этим россказням и начинает расследование убийств. Однако со временем трупов становится все больше, и противостояние с жутким монстром уже неизбежно.
Сможет ли Мэдди дать отпор разъяренному кенгуру, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Хищник. Дожить до рассвета» (2024) онлайн на Wink.
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Рейтинг
- RCРежиссёр
Ryan
Coonan
- ТХАктриса
Тесс
Хобрич
- Актёр
Майкл
Бин
- ЭМАктриса
Энджи
Милликен
- АПАктёр
Аарон
Педерсен
- TBАктёр
Tom
Block
- БМАктёр
Бэрри
Митчелл
- АДАктёр
Аарон
Дэвисон
- МБАктёр
Мартин
Блум
- ДБАктёр
Дон
Бриджес
- НДАктёр
Нэйтан
Джонс
- БХАктриса
Бриджет
Хейлок
- МРАктриса
Молли
Райт
- БУАктёр
Бретт
Уиттингэм
- РБАктёр
Росс
Бьюкэнэн
- SSАктёр
Samuel
Seau
- RBСценарист
Richard
Barcaricchio
- RCСценарист
Ryan
Coonan
- ВФПродюсер
Верити
Фикшн
- БППродюсер
Боб
Порталь
- НКПродюсер
Нина
Колокури
- RBПродюсер
Richard
Barcaricchio
- ДТХудожник
Джозеф
Тирнан
- MBХудожница
Madeleine
Barlow
- EBХудожница
Emma
Bourke
- КБОператор
Крис
Блэнд