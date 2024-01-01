Хищник. Дожить до рассвета (фильм, 2024) смотреть онлайн

Кровожадный зомби-кенгуру терроризирует австралийский городок. Хоррор «Хищник. Дожить до рассвета» — фильм о самом необычном и жестоком убийце с участием звезды «Терминатора» и «Чужих» Майкла Бина.



Мэдди работает шерифом в небольшом городе Хобрич. Ей постоянно приходится доказывать, что она достойна своего отца, образцового копа, звезды спорта и героя войны. Однажды город потрясают жуткие известия — несколько его жителей обнаружены растерзанными. Шмитти, эксцентричный друг отца Мэдди, утверждает, что в этом виноват демонический кенгуру, которого он видел своими глазами. Мэдди не спешит верить этим россказням и начинает расследование убийств. Однако со временем трупов становится все больше, и противостояние с жутким монстром уже неизбежно.



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