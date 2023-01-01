Биография

Майкл Бин — американский актер. Стал популярен благодаря своему участию в фильме «Терминатор». Родился Майкл Бин в штате Алабама, в городе Энистон, 31 июля 1956 года. После школы поступил в Аризонский университет, где изучал актерское мастерство. Но заканчивать его он не стал, и поехал в Лос-Анджелес покорять мир кино. Продвижение в шоу-бизнесе поначалу шло не особо гладко — несмотря на привлекательную внешность и актерское образование Майклу Бину доставались лишь эпизодические роли. Он снялся в фильме «Бриолин» и ряде сериалов, но все изменилось после кастинга для «Терминатора». Во время съемок актер сдружился с Джеймсом Камероном, и режиссер пригласил Майкла в последующие свои проекты — «Чужие» и «Бездна». Затем карьера актера пошла по ниспадающей, во многом благодаря участию в неудачных фильмах. Остановила падение лента «Тумстоун: легенда Дикого Запада» — впоследствии она вошла в сотню лучших вестернов. Затем были «Скала», «Искусство войны», «Крэйзи» и «Отвези меня домой», которые добились успеха в прокате. Затем на долгое время Майкл пропал из вида, снимаясь во второсортных фильмах, но недавно появился во втором сезоне популярного сериала «Мандалорец».