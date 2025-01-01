Глазами пса
Глазами пса

Фильм Глазами пса

2025, Good Boy
Ужасы16+
Преданный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином Тоддом в старый загородный дом, где вскоре проявляются зловещие сверхъестественные силы. Отважный Инди вступает в схватку со злом, чтобы защитить самого дорогого человека на свете.

США
Ужасы
Full HD

6.7 IMDb