Тихое место. История М (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

7.32023, M
Ужасы99 мин18+

«Тихое место. История М» — постапокалиптический фильм ужасов из Северной Македонии. История взросления юного героя на фоне всеобщего разрушения.

После жуткой пандемии Земля погружается в тишину. Большая часть человечества исчезла, города опустели, а выжившие поодиночке прячутся от угроз. Маленький Марко оказывается один в этом враждебном мире. Потеряв все, что было ему дорого, он отправляется в путь, чтобы найти загадочную Фею из старой книги. Она, возможно, сможет подарить ему тепло, заботу и надежду.

Фильм «История М» рассказывает о страхе, одиночестве, поиске понимания и сочувствия. Смотрите этот необычный хоррор на Wink.

Страна
Хорватия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

