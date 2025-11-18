Тихое место. История М (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
«Тихое место. История М» — постапокалиптический фильм ужасов из Северной Македонии. История взросления юного героя на фоне всеобщего разрушения.
После жуткой пандемии Земля погружается в тишину. Большая часть человечества исчезла, города опустели, а выжившие поодиночке прячутся от угроз. Маленький Марко оказывается один в этом враждебном мире. Потеряв все, что было ему дорого, он отправляется в путь, чтобы найти загадочную Фею из старой книги. Она, возможно, сможет подарить ему тепло, заботу и надежду.
Фильм «История М» рассказывает о страхе, одиночестве, поиске понимания и сочувствия. Смотрите этот необычный хоррор на Wink.
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ВТРежиссёр
Вардан
Тожия
- МСАктёр
Матей
Сиваков
- СКАктёр
Саско
Кочев
- АНАктёр
Александр
Ничовский
- КТАктриса
Камка
Точиновский
- ТМАктёр
Тони
Михайловский
- ВТАктёр
Владимир
Тулиев
- МПАктёр
Мирослав
Петкович
- ОМАктёр
Оливер
Митковский
- ЗПАктриса
Заклина
Петровская
- БВАктёр
Благой
Веселинов
- БГАктриса
Бояна
Грегорич
- ЕТАктёр
Ефтим
Трайцов
- ВНАктриса
Верика
Недеска
- ДПСценарист
Дариян
Пеёвский
- ВТСценарист
Вардан
Тожия
- ВТПродюсер
Вардан
Тожия
- ВБПродюсер
Валон
Байгора
- АЭПродюсер
Адольф
Эль-Ассаль
- НБКомпозитор
Натанаэль
Бергезе