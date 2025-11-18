Тихое место. История М (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

«Тихое место. История М» — постапокалиптический фильм ужасов из Северной Македонии. История взросления юного героя на фоне всеобщего разрушения.



После жуткой пандемии Земля погружается в тишину. Большая часть человечества исчезла, города опустели, а выжившие поодиночке прячутся от угроз. Маленький Марко оказывается один в этом враждебном мире. Потеряв все, что было ему дорого, он отправляется в путь, чтобы найти загадочную Фею из старой книги. Она, возможно, сможет подарить ему тепло, заботу и надежду.



Фильм «История М» рассказывает о страхе, одиночестве, поиске понимания и сочувствия. Смотрите этот необычный хоррор на Wink.

