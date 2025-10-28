Хэллоуин '86 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Кровожадный убийца сбегает из психиатрической лечебницы и наводит ужас на жителей города в день самого страшного праздника. Олдскульный слэшер «Хэллоуин '86» — фильм о маньяке в костюме пугала.



Последние 20 лет Бен провел в психиатрической больнице — в детстве он жестоко убил своих родителей, и врачи так и не сумели восстановить его рассудок. Но вот однажды под Хэллоуин ему удается выбраться на свободу с помощью сердобольной медсестры. Расправившись с ничего не подозревающим зевакой, Бен добывает костюм пугала и начинает кровавую резню, которая только кажется бесцельной. На самом деле убийца преследует девушку по имени Кассандра, которая таинственным образом связана с его помешательством.



Чем закончится эта жуткая ночь, вы узнается из фильма «Хэллоуин '86» (2025).


