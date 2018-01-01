Wink
Хэллоуин '86
Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллоуин '86»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллоуин '86»

Режиссёры

Джереми Радд

Jeremy Rudd
Режиссёр

Актёры

Иден Кэмпбелл

Eden Campbell
АктрисаCassandra
Найджел Вонас

Nigel Vonas
АктёрDad
Джейсон Брукс

Jason Brooks
АктёрBenjamin
Кристин Роуз Аллен

Christine Rose Allen
АктрисаNurse Amber
Джон Кариус

John Karyus
АктёрDr. Graves

Сценаристы

Джереми Радд

Jeremy Rudd
Сценарист

Продюсеры

Чед Феррин

Chad Ferrin
Продюсер