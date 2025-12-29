Пункт назначения: Новый аттракцион (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Пункт назначения: Новый аттракцион» — эффектный слэшер-хоррор, вдохновленный классикой жанра, теперь доступен на Wink. Картина режиссеров сочетает острые ощущения, напряженный сюжет и зловещую обстановку заброшенного развлекательного парка.



Группа друзей отправляется исследовать руины заброшенного парка аттракционов, который был закрыт 15 лет назад после серии странных и смертельных инцидентов. Легенда гласит, что двое братьев остались запертыми внутри после пожара, но выжили — и теперь они преследуют тех, кто осмелится войти на территорию парка. Вскоре туристы сталкиваются не только с жуткими механизмами и ловушками, но и с бродячими байкерами, которые еще больше усугубляют обстановку.



Если вам нравятся классические слэшеры, этот фильм может быть интересен для погружения в знакомую атмосферу. Фильм «Пункт назначения: Новый аттракцион» смотреть можно на Wink.

