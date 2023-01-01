Восставший из ада 4: Кровное родство
Wink
Фильмы
Восставший из ада 4: Кровное родство
8.21996, Hellraiser: Bloodline
Ужасы, Фантастика81 мин18+
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Восставший из ада 4: Кровное родство (фильм, 1996) смотреть онлайн

О фильме

Жуткие события происходят в 2127-ом году на космической станции Минос, Доктор Мерчант, одержимый какими-то странными, безумными идеями, захватил станцию, чтобы провести в жизнь свои таинственные эксперименты, Доктора «повязали», и он рассказал, как же он дошел до жизни такой, И выяснилось, что причина безумия доктора - в магическом кубике, изготовленном мастером игрушек Ле Маршаном еще несколько столетий назад.

Восставший из ада 4: Кровное родство смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

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