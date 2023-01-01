Восставший из ада 4: Кровное родство (фильм, 1996) смотреть онлайн

Жуткие события происходят в 2127-ом году на космической станции Минос, Доктор Мерчант, одержимый какими-то странными, безумными идеями, захватил станцию, чтобы провести в жизнь свои таинственные эксперименты, Доктора «повязали», и он рассказал, как же он дошел до жизни такой, И выяснилось, что причина безумия доктора - в магическом кубике, изготовленном мастером игрушек Ле Маршаном еще несколько столетий назад.



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