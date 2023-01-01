8.21996, Hellraiser: Bloodline
Ужасы, Фантастика81 мин18+
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Восставший из ада 4: Кровное родство (фильм, 1996) смотреть онлайн
О фильме
Жуткие события происходят в 2127-ом году на космической станции Минос, Доктор Мерчант, одержимый какими-то странными, безумными идеями, захватил станцию, чтобы провести в жизнь свои таинственные эксперименты, Доктора «повязали», и он рассказал, как же он дошел до жизни такой, И выяснилось, что причина безумия доктора - в магическом кубике, изготовленном мастером игрушек Ле Маршаном еще несколько столетий назад.
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СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- КЯРежиссёр
Кевин
Ягер
- ШЧАктриса
Шарлотта
Чаттон
- ВВАктриса
Валентина
Варгас
- ЛМАктёр
Луис
Мустилльо
- Актёр
Адам
Скотт
- КМАктёр
Кортленд
Мид
- МКАктёр
Мики
Коттрелл
- КМАктриса
Ким
Майерс
- БРАктёр
Брюс
Рэмсей
- ЛТАктёр
Луи
Тюренн
- ДБАктёр
Даг
Брэдли
- ПАСценарист
Питер
Аткинс
- КБПродюсер
Кэйси
Беннетт
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- АСПродюсер
Анна
С. Миллер
- КБПродюсер
Клайв
Баркер
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт