Астрал. Свеча ведьмы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Пытаясь связаться с умершей бабушкой, молодая студентка призывает в наш мир злобного демона. Фильм «Астрал. Свеча ведьмы» — хоррор об опасностях общения со сверхъестественным.



Девушка Роза изучает парапсихологию в университете и пытается примириться с недавней смертью бабушки. В свободное время она ведет видеоблог, где проводит магические ритуалы на камеру. Но вот однажды к ней приходит свеча, принадлежавшая ее бабушке. С помощью этой свечи можно связываться с мертвыми. Достаточно зажечь ее и задать простой вопрос: «Ты здесь?» Однако, попытавшись вызвать дух бабушки, Роза оказывается втянута в смертельную игру, где на кону оказывается ее собственная жизнь.



Сумеет ли девушка уцелеть, расскажет хоррор «Астрал. Свеча ведьмы» (2024).



