Астрал. Свеча ведьмы
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Свеча ведьмы»

Режиссёры

Ким Нунан

Режиссёр

Продюсеры

Стэнли Юнг

Продюсер
Трэвис Грин

Продюсер
Кодзи Стивен Сакаи

Продюсер

Монтажёры

Трэвис Грин

Монтажёр