З/Л/О 99 (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

На видеокассете, куда подросток записывал свои игры в солдатики, обнаруживаются свидетельства других ужасающих событий. Музыкальная группа залезает в подвал, где несколько лет назад погибли другие музыканты; студентка, �очень желающая вписаться в сообщество популярных девчонок, соглашается провести ночь в гробу; на детском телешоу происходит несчастный случай; компания озабоченных подростков наблюдает за соблазнительной блондинкой по соседству; операторы, снимающие обряд вызова демона, попадают в ад.



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