З/Л/О 99 (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
На видеокассете, куда подросток записывал свои игры в солдатики, обнаруживаются свидетельства других ужасающих событий. Музыкальная группа залезает в подвал, где несколько лет назад погибли другие музыканты; студентка, �очень желающая вписаться в сообщество популярных девчонок, соглашается провести ночь в гробу; на детском телешоу происходит несчастный случай; компания озабоченных подростков наблюдает за соблазнительной блондинкой по соседству; операторы, снимающие обряд вызова демона, попадают в ад.
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5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- FLРежиссёр
Flying
Lotus
- МЛРежиссёр
Мэгги
Левин
- ТМРежиссёр
Тайлер
МакИнтайр
- ЙРРежиссёр
Йоханнес
Робертс
- ДВРежиссёр
Джозеф
Винтер
- ВВРежиссёр
Ванесса
Винтер
- ДЛАктриса
Джесси
ЛаТуретт
- КТАктёр
Кеануш
Тафреши
- ДДАктёр
Дэшил
Дерриксон
- ДКАктёр
Джексон
Келли
- ТДАктриса
Тайби
Дискин
- ВБАктриса
Верона
Блу
- КМАктриса
Келли
Миссал
- ЭИАктриса
Элли
Иоаннидес
- БГАктриса
Бриттани
Ганди
- ЛРАктриса
Логан
Райли Хэссел
- МЛСценарист
Мэгги
Левин
- ЙРСценарист
Йоханнес
Робертс
- ЗКСценарист
Зои
Купер
- FLСценарист
Flying
Lotus
- КЛСценарист
Крис
Ли Хилл
- ТМСценарист
Тайлер
МакИнтайр
- ВВСценарист
Ванесса
Винтер
- ДВСценарист
Джозеф
Винтер
- МБПродюсер
Мэттью
Беттинелли
- ДБПродюсер
Дэвид
Брукнер
- Продюсер
Тайлер
Джиллетт
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- ЧВПродюсер
Чад
Виллелла
- АБПродюсер
Адам
Бурстин
- ШКПродюсер
Шеррил
Кларк
- ДКПродюсер
Джаред
Кук
- МФХудожник
Марс
Фиэри
- ТЧХудожник
Тэмми
Чинь
- ДНХудожница
Дженнифер
Ньюман
- АХХудожница
Анна
Хейес
- АДМонтажёр
Алекс
Джейкобс
- ТНМонтажёр
Том
Ньюэлл
- ДВМонтажёр
Джозеф
Винтер
- ВВМонтажёр
Ванесса
Винтер
- АЧОператор
Александр
Чинники
- ДКОператор
Джаред
Кук
- ДФОператор
Джозеф
Франц
- БКОператор
Бенжамин
Китченс
- НПОператор
Николас
Пятник
- ДВКомпозитор
Джозеф
Винтер