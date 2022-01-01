З/Л/О 99
Wink
Фильмы
З/Л/О 99
6.62022, З/Л/О 99
Ужасы102 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

З/Л/О 99 (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

На видеокассете, куда подросток записывал свои игры в солдатики, обнаруживаются свидетельства других ужасающих событий. Музыкальная группа залезает в подвал, где несколько лет назад погибли другие музыканты; студентка, очень желающая вписаться в сообщество популярных девчонок, соглашается провести ночь в гробу; на детском телешоу происходит несчастный случай; компания озабоченных подростков наблюдает за соблазнительной блондинкой по соседству; операторы, снимающие обряд вызова демона, попадают в ад.

З/Л/О 99 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «З/Л/О 99»

Всё