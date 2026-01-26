Два, три, призрак, приди!
Wink
Фильмы
Два, три, призрак, приди!

Два, три, призрак, приди! (фильм, 2025) смотреть онлайн

7.82025, Gangryeong; gwisinnoli
Ужасы18+

Контент станет доступным 20.03.2026

О фильме

Подростки решают заснять зловещий ритуал, не подозревая, что теперь им придется встретить настоящее зло. Мистический хоррор «Два, три, призрак, приди!» — фильм из Кореи о цене любопытства.

Начинающий видеоблогер Кихо просит пятерых друзей помочь ему поучаствовать в конкурсе видеороликов с большим призовым фондом. Кихо предлагает снять фальшивый спиритический сеанс в заброшенном здании, где хранились тела погибших во время японской оккупации. Перед самой съемкой одна из его подруг предлагает исполнить ритуал по-настоящему, и поэтому все участники пишут просьбы к духу. Но зло находит для себя новое вместилище и теперь охотится за теми, кто его потревожил.

Переживут ли друзья эту ночь, расскажет хоррор «Два, три, призрак, приди!» (2025), смотреть который можно в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb