Два, три, призрак, приди! (фильм, 2025) смотреть онлайн

Подростки решают заснять зловещий ритуал, не подозревая, что теперь им придется встретить настоящее зло. Мистический хоррор «Два, три, призрак, приди!» — фильм из Кореи о цене любопытства.



Начинающий видеоблогер Кихо просит пятерых друзей помочь ему поучаствовать в конкурсе видеороликов с большим призовым фондом. Кихо предлагает снять фальшивый спиритический сеанс в заброшенном здании, где хранились тела погибших во время японской оккупации. Перед самой съемкой одна из его подруг предлагает исполнить ритуал по-настоящему, и поэтому все участники пишут просьбы к духу. Но зло находит для себя новое вместилище и теперь охотится за теми, кто его потревожил.



Переживут ли друзья эту ночь, расскажет хоррор «Два, три, призрак, приди!» (2025).


