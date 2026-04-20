Вся семья оказывается под угрозой смерти из-за древнего проклятия в новом индонезийском хорроре «Пункт Назначения. Новая кровь».



Жизнь Нури наполняется кошмаром после того, как ее отец погибает при загадочных обстоятельствах в праздник Кливон, «День мертвых». Согласно поверью, человек, почивший в этот мистический период, может позвать с собой в могилу весь род. Пережив череду потрясений, девушка и ее младший брат Янда готовы поверить старым сказкам и провести необходимый кровавый ритуал, способный остановить происходящий ужас. Но их старший брат Висес не желает в этом участвовать, считая обряды пережитком прошлого. Однако зло подбирается все ближе, и им придется погрузиться в тайны мифов, чтобы понять, действительно ли во всем виновато проклятие Кливона.



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