Разум
Wink
Фильмы
Разум
6.22022, Разум
Ужасы91 мин18+

Разум (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Придя в себя после долгих месяцев в коме, Уильям возвращается в дом приёмных родителей. Однако, с усыновившей его женщиной он никак не может повидаться — «отец» придумывает различные отговорки, чтобы оттянуть момент их встречи. Зато в доме начинают появляться посторонние девушки. Уильям начинает подозревать, что пока он отсутствовал «папа» избавился от «мамы». Но истина оказывается гораздо сложнее и страшнее, чем молодой человек мог себе представить.

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Страна
Швейцария, Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.0 IMDb