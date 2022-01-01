Разум (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Придя в себя после долгих месяцев в коме, Уильям возвращается в дом приёмных родителей. Однако, с усыновившей его женщиной он никак не может повидаться — «отец» придумывает различные отговорки, чтобы оттянуть момент их встречи. Зато в доме начинают появляться посторонние девушки. Уильям начинает подозревать, что пока он отсутствовал «папа» избавился от «мамы». Но истина оказывается гораздо сложнее и страшнее, чем молодой человек мог себе представить.



Разум смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.