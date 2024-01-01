Фильм Проклятие «Зов могилы»

Проживающая в Лос-Анджелесе богатая семья корейского происхождения узнаёт, что страдает от духа разгневанного предка. Шаманка, её помощник, эксперт по фэншуй и владелец похоронной фирмы в Корее должны извлечь из могилы гроб с телом прадеда и, не вскрывая, кремировать его как можно быстрее. Одна�ко жадный сотрудник больницы, куда привезли останки на временное хранение, поверив слухам о спрятанных там сокровищах, открывает гроб, что приводит к ужасающим последствиям.



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