2025, DRAGN
Ужасы, Фантастика91 мин18+
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Исходный код: Сбой системы (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
В исследовательских целях компания поразработке искусственного интеллекта отправляет сотрудников вэкспедицию вЗону—место, которое доконца неизучено. Внезапно нагруппу нападает беспилотник, которым управляет вышедший из-под контроля ИИ.
Рейтинг
7.6 IMDb
- ПУРежиссёр
Питер
Уэббер
- ДПАктёр
Джеймс
Пэкстон
- ЛКАктриса
Лилли
Круг
- КБАктёр
Карлос
Бардем
- АПАктриса
Аличе
Пагани
- ЯМАктёр
Ядран
Малкович
- ФДАктёр
Франц
Драмех
- АЛАктёр
Алекс
Лэйн
- Актриса
Анна
Раст
- ПМАктёр
Петар
Милицевич
- ЙСАктриса
Йована
Стевич
- АЛСценарист
Алекс
Лэйн
- АГСценарист
Александр
Гордон Смит
- АЛПродюсер
Алекс
Лэйн
- ДАХудожник
Джозеф
А. Ходжес
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес