Исходный код: Сбой системы
Wink
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Исходный код: Сбой системы
2025, DRAGN
Ужасы, Фантастика91 мин18+

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Исходный код: Сбой системы (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

В исследовательских целях компания поразработке искусственного интеллекта отправляет сотрудников вэкспедицию вЗону—место, которое доконца неизучено. Внезапно нагруппу нападает беспилотник, которым управляет вышедший из-под контроля ИИ.

Страна
Ирландия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.6 IMDb