Дракула
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Дракула

Дракула (фильм, 1931) смотреть онлайн бесплатно

1931, Dracula
Ужасы, Фэнтези74 мин12+

О фильме

Агент понедвижимости Ренфилд приезжает вТрансильванию, чтобы подписать сграфом Дракулой договор опокупке аббатства Карфакс вЛондоне. Местные жители предупреждают его, чтозамок Дракулы—логово нечисти, ноон игнорирует предупреждения. ТакРенфилд становится слугой вампира иприбывает вместе сним инесколькими гробами земли вЛондон. Освоившись, граф Дракула начинает охоту насимпатичных девушек, акогда знакомится вопере сдочерью доктора Сьюарда Миной иеё подругой Люси, кладёт наобеих свой злодейский глаз.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула»