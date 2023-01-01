Дракула (фильм, 1931) смотреть онлайн бесплатно
1931, Dracula
Ужасы, Фэнтези74 мин12+
О фильме
Агент понедвижимости Ренфилд приезжает вТрансильванию, чтобы подписать сграфом Дракулой договор опокупке аббатства Карфакс вЛондоне. Местные жители предупреждают его, чтозамок Дракулы—логово нечисти, ноон игнорирует предупреждения. ТакРенфилд становится слугой вампира иприбывает вместе сним инесколькими гробами земли вЛондон. Освоившись, граф Дракула начинает охоту насимпатичных девушек, акогда знакомится вопере сдочерью доктора Сьюарда Миной иеё подругой Люси, кладёт наобеих свой злодейский глаз.
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Рейтинг
- ТБРежиссёр
Тод
Браунинг
- КФРежиссёр
Карл
Фройнд
- БЛАктёр
Бела
Лугоши
- ХЧАктриса
Хелен
Чандлер
- ДМАктёр
Дэвид
Мэннерс
- ДФАктёр
Дуайт
Фрай
- ЭВАктёр
Эдвард
Ван Слоун
- ХБАктёр
Херберт
Банстон
- ФДАктриса
Фрэнсис
Даде
- ДСАктриса
Джоан
Стэндинг
- ЧКАктёр
Чарльз
К. Джеррард
- АБАктриса
Анна
Бакач
- ББАктриса
Банни
Битти
- НБАктёр
Николас
Бела
- ДБАктриса
Дэйзи
Бельмор
- УААктёр
Уилльям
А. Бордуэй
- ББАктриса
Барбара
Бозоки
- БССценарист
Брэм
Стокер
- ХДСценарист
Хэмилтон
Дин
- ДЛСценарист
Джон
Л. Болдерстон
- ГФСценарист
Гаррет
Форт
- ЛБСценарист
Луис
Бромфилд
- ТБСценарист
Тод
Браунинг
- ДМСценарист
Дадли
Мерфи
- ТБПродюсер
Тод
Браунинг
- КЛПродюсер
Карл
Лемли мл.
- ЧДХудожник
Чарльз
Д. Холл
- ВУХудожник
Вера
Уэст
- РАХудожник
Расселл
А. Гаусман
- МКМонтажёр
Милтон
Кэррат
- ЛСОператор
Луис
Стивенс