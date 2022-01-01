Ужасающий 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Девушка-подросток чувствует особое предназначение и сталкивается с демоническим клоуном. «Ужасающий 2» — фильм 2022 года, укрепивший позиции клоуна Арта на экранах и в кошмарах зрителей, теперь на Wink.



После событий первой части клоун Арт воскресает по воле неизвестного сущест�ва, чтобы отправиться на поиски новых жертв. В то же самое время зритель знакомится с новой героиней Сиенной Шоу. Это юная девушка, которая переживает смерть отца от тяжелой болезни. Воспользовавшись его эскизами, она создает для себя костюм на Хэллоуин: одеяние воинственного ангела с мечом. В альбоме отца она обнаруживает также изображения клоуна Арта и чувствует зловещее предзнаменование о встрече с ним. Кроме того, в истории появляется Маленькая Бледная Девочка присоединяется к Арту…



Что приготовил демонический клоун своим новым жертвам? На чьей стороне окажется призрак Маленькой Бледной Девочки? Смотреть «Ужасающий 2» онлайн теперь можно на Wink. Не упустите новую порцию ужаса от Дэмиена Леоне.



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