Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение (фильм, 2025) смотреть онлайн

Кровожадный цирюльник мстит богачам и чиновникам за свою семью, а в пекарне этажом ниже появляются отличные мясные пироги. Триллер «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» (2025) — новая экранизация знаменитой английской городской легенды с Терри Бердом.



Суини Тодд, успешный лондонский цирюльник, уже несколько лет не может смириться с тем, что лишился семьи из-за попустительства местного судьи и его свиты из богачей и чиновников. И вот однажды он обрушивает свою ярость на лорда Райта, из-за решения которого отец Тодда сгинул на каторге. Невольной свидетельницей убийства становится миссис Ловетт, хозяйка пекарни, переживающей не самые лучшие времена. Суинни Тодд и миссис Ловетт заключают сделку, согласно которой цирюльник претворяет свои мечты о кровавой мести в жизнь, а пекарша получает начинку для мясных пирогов.



