Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
Актёры и съёмочная группа фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение»

Режиссёры

Стивен М. Смит

Стивен М. Смит

Steven M. Smith
Режиссёр

Актёры

Ли Браун

Ли Браун

Lee Brown
АктёрMr. Fields
Джо Дайсон

Джо Дайсон

Jo Dyson
АктрисаMrs. Lovett
Йен Ральф

Йен Ральф

Ian Ralph
АктёрNeary
Тоби Винн-Дэвис

Тоби Винн-Дэвис

Toby Wynn-Davies
АктёрJudge Canning
Терри Бёрд

Терри Бёрд

Terry Bird
АктёрSweeney Todd
Александр Симкин

Александр Симкин

Alexander Simkin
АктёрSergeant Babwitch
Джейсон Грант Форд

Джейсон Грант Форд

Jason Ford
АктёрLord Wright
Alexander Jeffs

Alexander Jeffs

Alexander Jeffs
АктёрEton Boy 2

Сценаристы

Стивен М. Смит

Стивен М. Смит

Steven M. Smith
Сценарист

Продюсеры

Стивен М. Смит

Стивен М. Смит

Steven M. Smith
Продюсер
Терри Бёрд

Терри Бёрд

Terry Bird
Продюсер
Джейсон Грант Форд

Джейсон Грант Форд

Jason Ford
Продюсер

Художники

Стэйси Грин

Стэйси Грин

Anastasia Cane
Художница

Композиторы

Josh Winiberg

Josh Winiberg

Josh Winiberg
Композитор